【エレン・カールセン作】ハリネズミ2体SET

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即購入OK‼️状態＝良◎アンティークショップを営んでおられる方の知人から頂いたものです。【商品情報】EllenKarlsenPorcupine／エレン・カールセンのハリネズミデンマークのデザイナーEllenKarlsenによるセラミックのハリネズミの置物です。釉薬なしのマットな質感で素朴ながらも温かみがあり、繊細な手作業によって生まれたハリネズミのオブジェ(置物)です。（※制作年代：1960-1970年代）【（寝）】ころんと仰向けになってお腹見せて笑っている表情がなんとも言えない愛らしい♡。ハンドメイドながらも細部まで丁寧に表現されています。店頭販売価格：¥13,800（税込）【（座）】尻もちをついたようなポーズでお腹に手をあてながら笑った姿がとても愛らしい♡。とても温かみのある北欧らしいオブジェです。店頭販売価格：¥9,900（税込）(寝)と(座)をセットで飾って！【メーカー】EllenKarlsen【生産国】デンマーク【サイズ】（寝）W4.5cm×H5.8cm×D8.0cm（座）W4.0cm×H6.0cm×D4.5cm【背面記載内容】DesignEllenKarlsenDenmark⚠️自宅保管の為、ご理解頂ける方のご購入をお願い致します。#エレン_カールセン#エレンカールセン_ハリネズミ#ハリネズミ_オブジェ#北欧_デンマーク#北欧_オブジェ種類···その他素材···その他テイスト···アンティーク・クラシック、シンプル・ベーシック、ナチュラル、北欧高さ···～19.9cm