SWAROVSKI スワロフスキー 毛糸と子ネコの置き物

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★ご覧いただきありがとうございます★出品商品は全て《送料無料》です！★即購入もOKです！★ご質問はお気軽にどうぞ！！【ブランド】SWAROVSKIスワロフスキー【製品名】置き物【型番】1193540【付属品】箱、ケースなど写真に写っているものが全てです。(ミニミラーも付属致します。)【状態】目立つ傷、汚れ等ございません。【購入先】出品中の商品につきましては、古物商許可証が必要なブランドオークションや中古ブランドショップから購入し真贋鑑定済みの正規品ですので安心してご購入下さい。225903701