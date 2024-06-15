珪化木 アラゴナイト 原石セット



2023年最新】珪化木の人気アイテム - メルカリ 2023年最新】珪化木の人気アイテム - メルカリ



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使用機会に恵まれないため、出品致します。購入後、暗所にて保管。写真を参考にしてください。【珪化木アラゴナイト原石セット】◆珪化木(けいかぼく)。地球が長い時間をかけ、樹木を石化させた天然の一点物。観賞用に高値で取引きされている、珍品。木の幹の形をそのまま残した地肌、しかしひんやり冷たく硬質な石の感触が実に不思議な自然のパワーを感じられます。木化石とも呼ばれる、採取も減少している珍しいポイント。色鮮やかで、握り石としてもちょうど良く珪化木としての品質もかなり高い逸品。手に取ってみるととても冷たさを感じ、大地のパワーを感じるようです。◆アラゴナイト原石モロッコ産、ミニクラスター原石。乳白色の粒が煌めき、美しい一品です。アラゴナイトは和み石、人脈の石と言われ持主を魅力的、社交的にしてくれるなど効果のある石として知られています。調和をお求めの方にこそ、是非。大変お得なセット・まとめ売りになります。ピンと来た方にお譲りできたら嬉しいです！❗️他商品とまとめてご購入頂ける場合、お値引き可能です。ぜひ気軽にご相談下さい\u003c(__*)\u003e