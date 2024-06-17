【レア新品☆】ポロジーンズ　グレーマフラー

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商品詳細
珍しいポロジーンズのグレーカラーマフラーです。星条旗デザインもいい感じです。wool100%。素人採寸ですが、フリンジ12、幅21、フリンジ含め長さ163cmです。ダクはありませんが新品未使用です。レディースの方も良いと思います。素人保管の為、神経質な方はご遠慮下さい。即購入 ⭕️
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