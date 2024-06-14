ヴァンキッシュ／ポップロゴTシャツ

めっっっっちゃくちゃカワイイVANQUISHのTシャツです！シンプルでインパクトもあるので、一枚でもインナーとしても◎様々なアイテムとも相性が良いと思います☆AAA/Nissy/BE:FIRST/BTS/BIGBANG/iKON/NiziU/EXILE/三代目/GENERATIONS/RAMPAGE/ロック/ビジュアル/ホスト系スタイルにも合うかと思います♡※ご注意・自宅保管していました。・小さくして発送となります。・簡易包装となりますが、丁寧な梱包を心がけます。・お知らせなく匿名配送間(らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便)で変更する場合があります。こちら、ご理解された上でご検討頂けると幸いですm(__)m疑問点、ご要望などありましたらお気軽にご相談ください☆よろしくお願いします！



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