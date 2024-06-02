コンバース CT70 チーク　25cm 6h チャックテイラー

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商品詳細
CT70チーク 25cmです。3、4回しかはいておりません。シューレースのホールにかかっている箇所が、黒くなっております。ソールの減りはありません。靴の中の方の汚れは接着剤のような元々の汚れになります。
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CT70 NOMAD KHAKI（旧TEAK チーク）LOW CUT 168505C
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チャックテイラー chuck taylor ct70 チーク teak 25 | フリマアプリ ラクマ
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