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コンバース CT70 チーク　25cm 6h チャックテイラー
商品番号 E87775557226
商品名

コンバース CT70 チーク　25cm 6h チャックテイラー
ブランド名 コンバース
特別価格 税込 2,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CT70チーク　25cmです。3、4回しかはいておりません。シューレースのホールにかかっている箇所が、黒くなっております。ソールの減りはありません。靴の中の方の汚れは接着剤のような元々の汚れになります。
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