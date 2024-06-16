Marlboro 90s マルボロ　 tシャツ スネークパス

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商品詳細
他にもUS古着出品してますんでよかったらご覧ください。marlboroのtシャツになりす。袖シングル裾シングルです。とても入手困難なデザインとなっております。なかなか流通することがない貴重な古着となっております。タグ飛んでますが状態良きです。〇表記サイズ〇実寸サイズ・着丈68・肩幅49・身幅49・袖丈21#Budweiser#LOLLAPALOOZA#JENNY#HarleyDavidson#PANHEADS#KNUCKLEHEAD#SHOVELHEAD#INDUSTRIAL#GOODOLDPRODUCTS#RADIALL#ELRADIALL#CALEE#トラッカーキャップ#TrackingoftheSurvivor#ナイロンジャケット#キャリー#タトゥースタジオヤマダ#tattoostudioyamada#ヤマダレン#山田レン#オモシーチャンネル#バンダナ#トラッカーウォレット#キーチェーン#CHALLENGER#東洋エンタープライズ#Lee#チャンピオン#ラングラー#ヴィンテージ#刺繍#ワッペン#アメリカ#USA#パッチ#古着#キャップ#90s#80s
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