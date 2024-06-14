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美品◆ KENZO ケンゾー ネクタイ ペイズリー ストライプ ブラウン 茶色
商品番号 Y95313349909
商品名

美品◆ KENZO ケンゾー ネクタイ ペイズリー ストライプ ブラウン 茶色
ブランド名 ケンゾー
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます(^^)●●当店について●●当店は国認可の古物商免許を取得し、運営しております。取扱商品は全て鑑定士が真贋した正規のお品ですので、安心してご利用ください♪●●おまとめ割引●●当店のネクタイをまとめてご購入頂ける場合、1点追加毎に200円割引致します(^^)他にもブランドネクタイ沢山出品しております♪↓をタップ頂ければご覧頂けます。#HCネクタイKENZOのジャガード織のネクタイです。光沢のあるシルク素材で絵柄は立体的で高級感があり、上品な雰囲気です。●状態汚れなく、全体的に綺麗なお品です。詳しくは画像をご参照ください。あくまで中古品ですので神経質な方はご遠慮下さいませ。●サイズ(約)大剣幅：9cm全長：148cm●素材シルク100%●付属品ネクタイ本体●購入場所ブランドオークション●管理番号658●発送について・発送はお支払いから1〜2日以内に発送させて頂きます。発送をお休みする場合はプロフィールに記載しますので、そちらをご確認くさい。#ネクタイ#シャツ#Yシャツ#スーツ#ビジネス#フォーマル#スーツ#ビジネス#カジュアル#サラリーマン#光沢#ケンゾー#kenzo#ジャガード織#刺繍#花柄#成人式#総柄#着物#和柄#成人式#花柄##ボタニカル#ゴールド#金#入学式#卒業式#謝恩会#結婚式#茶色#ブラウン#ペイズリー#ストライプ#ボーダー#レジメンタル#レジメンタルストライプ231025
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