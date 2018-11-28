極美品　ルイ ヴィトン ダミエ グラフィット ポルトフォイユ ブラザ 長財布

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ご覧いただきありがとうございます♡別に出品していますDIORのネックレスと同時購入いただきましたら、お値下げ頑張ります！◼︎ブランド：LouisVuittinルイ・ヴィトン◼︎商品名：ポルトフォイユ・ブラザ◼︎ライン：ダミエ・グラフィット◼︎型 番：N62665◼︎カラー：ノワール（黒）◼︎素 材：クロスグレイン・レザー◼︎種 類：二つ折り長財布◼︎シリアル：SP1078◼︎サイズ：縦19cm 横10cm 厚さ2cm◼︎付属品なし◼︎定価 96800円◼︎全て鑑定済みの確実に正規品になります。万が一、偽物だった場合は全額返金にてご対応しますので安心してご購入くださいませ。※必ず評価前にご連絡お願い致します。破れ、ほつれ、傷もなく外側・内側ともとても綺麗な状態ですが、自宅保管品の為、神経質な方はご遠慮ください。細かい状態はお写真、コメントにてご確認ください。受取評価の遅い方はご遠慮ください。#ルイヴィトン#ヴィトン#ルイヴィトン財布#ヴィトン財布#長財布