Supreme Rick Rubin Tee Sサイズ

【商品の説明】ブランド:Supreme商品名：RickRubinTeeカラー：whiteサイズ：Small【ご購入における注意事項】・値下げ不可・価格交渉が不成立の場合、リストに追加させていただきます。ご検討の上、提示よろしくお願いします。・１００％正規品の本物です。・ご質問等、何かございましたらお気軽に質問欄からご連絡下さい。・PCモニターの環境によっては実際の商品の色と多少違って見えることがございます。・素人が検品しておりますので、見落としがある場合が御座いますので神経質の方はお控え願います。・尚、仕事の都合によりご連絡、発送等にお時間を頂く場合がございますので、予めご了承ください。ご不明点はご購入前にご質問ください。他にも出品しておりますのでよろしければ出品一覧を是非ご覧ください。



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