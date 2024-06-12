USA製　80s〜90s SCREEN STARS 半袖　Tシャツ　ヴィンテージ

【フォロー、おまとめ、リピート割実施中！！】⬇️こちらのタグから商品をジャンル別にご覧頂けます⬇️#古着屋RyuTシャツ《商品説明》USA製 80s〜90sSCREENSTARSS/SプリントデザインTeeです。ライトグレーのボディに施されたフレーズと羊のプリントデザインの風合いがたまらなく良い雰囲気の1着です。このデザインに加えて、USA製・SCREENSTARS、袖、裾共にシングルステッチという点も嬉しいポイントかと。状態、サイズ感も良く、このノリお好きな方にはたまらないアイテムかと思いますので、是非ご検討下さい。 《サイズ》L着丈約71cm肩幅約53cm身幅約53cm袖丈約19cm《カラー》ライトグレー《素材》100%コットン⬇️⬇️割引きについて⬇️⬇️【フォロー割】今ならフォローしてくださった方限定で全ての商品300引きさせて頂きます！※2000円〜1000円の商品は200円引き1000円未満の商品は割引100円とさせて頂きます。【まとめ買い割】商品×150円で割引させて頂きます。例）2つご購入 2×150＝300円引【リピート割】フォロワーの中でリピートして購入下さった方は600円引きさせて頂きます！⬇️こちらのタグから商品をジャンル別にご覧頂けます⬇️#古着屋RyuTシャツ⬇️全商品は以下の出品者をクリックしてご覧下さい⬇️



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