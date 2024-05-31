Christian Dior　レザーベルト

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商品詳細
目立つ汚れ、ダメージなく、綺麗な状態です(^-^)ベルト部分内側に多少のスレは見られますので、画像でのご確認お願いいたしますm(__)m全長103cm(バックル部分除く)出品前にクリーニング、ダメージ、汚れの確認をきちんと行っていますが、小さな見落としがある可能性はありますので、ご了承の上、ご購入お願いいたしますm(__)m神経質な方のご購入はお控え下さい。画像カラー...ブラック素材...本革#クリスチャンディオール#ディオール#レザー#ベルト#古着
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