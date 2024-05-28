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ベルルッティ カリグラフィ ラウンドジップ長財布 ブラック
商品番号 Q79953024819
商品名

ベルルッティ カリグラフィ ラウンドジップ長財布 ブラック
ブランド名 ベルルッティ
特別価格 税込 21,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベルルッティラウンドジップ長財布です初期のオルガ期の頃だったのか最近の物と違いカリグラフィも深く入っています丁寧に使っていたので傷も少なく美品だと思います、小銭入れはあまり使わなかったので綺麗です黒系なので飽きずに使えるかと思います
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