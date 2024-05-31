vintage dead stock ナイキ Tシャツ ワンポイント 刺繍ロゴ

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商品詳細
◎フォロー割◎フォロワー様は全商品お値段に応じてお値引きさせていただきます♩¥1000~¥100引き¥2000~¥200引き¥3000~¥300引き¥4000~¥400引き¥5000~¥500引きコメント欄にてお申し付けくださいませ！※詳しくはプロフィールをご確認お願いいたします◎◎他のアイテムはこちら！◎#10_18にて、他の出品商品もぜひご覧くださいませ♩◎アイテム説明◎DEADSTOCKのオールドナイキになります！珍しいアイテムかと思います！◎状態◎新品未使用です！◎サイズ◎表記サイズ：M着丈：約69cm肩幅：約48cm身幅：約50cm袖丈：約19cm◎カラー・柄◎ブラック、ホワイト、黒、白ワンポイント、刺繍ロゴ、スウォッシュ※トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ずプロフィールをご確認くださいませ！ご確認いただいた上でのご購入とさせて頂いておりますのでご了承くださいませ！#10_18
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