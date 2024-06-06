オーストラリア発「CULTURE KINGS」ヤンキース　キャップ

人気歌手のジャスティン・ビーバーやサッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドなど多くのセレブが訪れるオーストラリアの人気海外ストリートセレクトショップ「CULTUREKINGS」の9FORTYA-FrameSnapbackです。CULTUREKINGSとNEWERAがコラボした9FORTYA-Frameシリーズはシルエットとカラーが特徴でニューエラの公式サイトでも発売されていません。世界中でオーストラリア・ニュージーランドのCULTUREKINGSの店舗のみ購入可能の帽子です。メンズ用ですが女性の方もお使いいただけます。・色:Wheat・チーム:ニューヨーク・ヤンキース「CULTUREKINGS」オーストラリア・ニュージーランドに店舗があり、サッカー選手のクリスティアーノ・ロナウドや歌手のジャスティン・ビーバー、ラッパーのドレイクなど多くのセレブや有名スポーツ選手も訪れる人気急上昇中のブランドです。ストリート系やヒップホップ好きな方におすすめです。



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