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THE INOUE BROTHERS マフラー　アルパカ100％
商品番号 I32760069307
商品名

THE INOUE BROTHERS マフラー　アルパカ100％
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,998 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2022数回使用しました。タグなしです。SPBrushedScarf¥11,000tax-inアルパカ100％今シーズンのFirsthandでは、BrushedScarfをもとにホワイトとライトグレーをパネル遣いにした別注マフラーを製作致しました。ベビーアルパカは非常に肌触りが良いうえに暖かく快適に着用して頂け、毛玉ができにくいという特性がありヘビーユーズに適した素材。そのベビーアルパカを100％使用。巻き方次第で複数通りの見え方が可能な配色バランスにしたことで、様々な表情をお楽しみいただけます。
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