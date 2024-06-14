THE INOUE BROTHERS マフラー　アルパカ100％

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上質なベビーアルパカの毛100%のふわふわ極上の肌触りにうっとり ...



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2022数回使用しました。タグなしです。SPBrushedScarf¥11,000tax-inアルパカ100％今シーズンのFirsthandでは、BrushedScarfをもとにホワイトとライトグレーをパネル遣いにした別注マフラーを製作致しました。ベビーアルパカは非常に肌触りが良いうえに暖かく快適に着用して頂け、毛玉ができにくいという特性がありヘビーユーズに適した素材。そのベビーアルパカを100％使用。巻き方次第で複数通りの見え方が可能な配色バランスにしたことで、様々な表情をお楽しみいただけます。