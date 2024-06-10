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激レア！【アメリカ直輸入❗️】シカゴ　カブス　ユニホーム　現地モノ　スポーティ
商品番号 W61015895500
商品名

激レア！【アメリカ直輸入❗️】シカゴ　カブス　ユニホーム　現地モノ　スポーティ
ブランド名 メジャーリーグベースボール
特別価格 税込 4,972 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！鈴木誠也選手在籍のシカゴカブスユニホームです。アメリカ製作会社モノで大変希少です！《サイズ》　・サイズ感:XL・総丈　　79cm・肩幅　　54cm・身幅　　64cm・袖丈　　27.5cm・カラー:青、ブルー他の人と被らない、自分だけの一点物です。★清潔さが売りです⭐︎　全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ　縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送
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