激レア！【アメリカ直輸入❗️】シカゴ　カブス　ユニホーム　現地モノ　スポーティ

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《商品説明》状態、品質、製法、とっても良くおすすめです！鈴木誠也選手在籍のシカゴカブスユニホームです。アメリカ製作会社モノで大変希少です！《サイズ》 ・サイズ感:XL・総丈 79cm・肩幅 54cm・身幅 64cm・袖丈 27.5cm・カラー:青、ブルー他の人と被らない、自分だけの一点物です。★清潔さが売りです⭐︎ 全品、クリーニング及び、スチーマーでシワ 縮み等補正し、形状仕立てております。★コメント無し即購入可★匿名配送