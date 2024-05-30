新品 限定品 back channel MACKA-CHIN muon Tシャツ

nitraidapplebum●２０２３年 ROOMで購入●プロフの一読お願い致します即完売品BackChannel(バックチャンネル)2022FALL\u0026WINTERCOLLECTION新作『BackChannel×MACKA-CHINのTシャツ』■NITROMICROPHONEUNDERGROUNDのメンバーであるMACKA-CHIN氏のアルバムリリースを記念したコラボレーションシリーズ。■USAコットン糸による7ozのMADEINJAPANオリジナル丸胴ボディを使用。■丈夫で長持ちする高い耐久性とザラついたドライな素材感が特徴。■フロントに【マッカちゃん】をコラージュした【OFFICIALロゴ】とアルバムタイトル【MUON】をプリント。■バックに【IFYOU'REDOWNWITHTHEBACKCHANNEL,YOU'VEGOTTOPROTECTYOURSELF】のメッセージをプリント。■左袖口にネームタグを配置。■MADEINJAPAN●カラー：ブラック●サイズ：Lサイズ写真参照●素材：コットン100%●状態：新品・未使用●その他、注意事項：自宅にて保管していました。折り畳みシワ・ご了承下さい。ネコポスで発送予定ですので、折り畳み直させて頂きます。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。



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