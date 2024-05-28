FUNNY ファニー　ウォレットチェーン　ベルトループ

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長さは45cmくらいです大事に使用してましたので目立った傷や破損はありません。長期保管していましたのでご理解の上、ご購入をお願い致します。他にもFUNNY商品出品しております。複数ご購入でお値引き致しますのでコメントお待ちしております。