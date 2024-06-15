90s シカゴブルズ キャップ 帽子 スナップバック マイケルジョーダン NBA

90sChicagoBULLStwotonecapcolor:Black×RedONESIZEFITSALLシカゴブルズは1966年に設立され、アメリカ合衆国イリノイ州シカゴを本拠地としています。チーム名の「ブルズ（Bulls）」は、シカゴ市のニックネームである「ウィンディシティ（WindyCity）」に由来しています。1984年にマイケル・ジョーダンがNBAドラフトで全体3位で指名され、これがチームの黄金時代の幕開けとなりました。マイケル・ジョーダンは多くの記録を打ち立て、5回のNBAMVP（最優秀選手賞）を獲得し、オールスターゲームにも何度も選ばれました。また、スコッティ・ピッペンもジョーダンと共に活躍し、チームの偉大な成功に貢献しました。1991年から1993年にかけて3連覇を果たし、1996年から1998年にも再び3連覇を達成し、合計6回のNBAチャンピオンに輝きました。その間、チームはフィル・ジャクソンという名将の指揮のもとでプレーし、ジョーダンとピッペンの他にもデニス・ロッドマンやトニー・クーコッチなどがチームの成功に貢献しました。#anthropocene_sapporo#anthropocene_headwearシカゴブルズNBAオフィシャルバスケットボール バスケ スポーツマイケル・ジョーダン スコッティ・ピッペン デニス・ロッドマンキャップ 帽子グラフィック 刺繍ロゴスナップバックツートンカラー バイカラーブラック 黒 レッド 赤アメリカ古着 US古着90's90年代1990



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