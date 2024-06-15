3本セット 本革 牛革 メッシュ レザー ベルト メンズ レディース　 ＃870

たむたむ工房 m7770870★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★こちらから、たむたむ工房が出品しているメンズ財布バッグ小物が確認できます↓ ↓ ↓ #メンズ財布バッグ小物ｂｙたむたむ工房★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★大感謝複数割キャンペーン中!!!2個→300円割引3個→600円割引※期間限定のため予告なく終了する場合もございます。予めご了承下さいませ。【カラー】２本セット ブラック、ワインレッド（在庫状況によりカラーは変更可能な場合もございます。ご連絡お願いします。）ご覧頂き、誠にありがとうございます。熟練の職人が1つずつ丁寧に製作縫製した拘りの逸品。「ずっと大切に使って欲しい」「本当に良い物を選んで欲しい」そんな想いで一つ一つ作っています。新商品キャンペン中！一つ限り 早い者勝ちです！新品未使用本品は、植物から抽出した渋成分（タンニン）のみで鞣し、オイルを加えたレザーのベルトです。手間のかかる手染めで染色するなど天然素材の風合いとハンドメイド感がよくマッチした逸品です。使い込む程、移り行くエイジング（経年変化）を入れてお楽しみください。シンプルで上質なレザーのハンドメイドのメッシュベルトです。サイズ調整も可能なので、メンズ、レディース対応です。【サイズ】全長：約110cmサイズ調整可能です。ベルトをカットして好みの長さに調整もできます！（ウエスト約50～110cm）幅：約3.3cm厚さも約4mmと厚くて丈夫です【カラー】2本セット ブラック、ワインレッド※２本セット本革牛革メッシュレザーベルトメンズレディースブラックブラウン ハンドメイド注意事項・お使いのスマホ、PCのモニター環境、撮影の光の当たり具合によりお手元に届いた際に、色味が違ってみえる場合がございますので予めご了承ください。・商品は丁寧にお包みしますが、簡易包装にて発送させて頂きます。箱はつきませんのでご了承ください。・プレゼント包装は有料にて財布サイズのみ対応致します。（別途200円でベルベッドの巾着をお付け致します）上記、ご納得、ご了承頂いた上でご購入お願い致します。



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