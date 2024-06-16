【期間値下未使用タグ付】『Aquascutum』ウールシルク　ショールマフラー

昨年日本橋三越の《アクアスキュータム》のショップで約2万円弱で購入したイギリスを代表する人気高級ブランド『Aquascutum』のお洒落でシックな軽くて暖かいウールシルクの日本製ライセンス生産のショールマフラーです。ユニセックスでお使い頂けるお品です。購入後未使用タグ付のまま家庭内保管をしていましたので、目立つ傷や汚れなど見当たりませんが、当方ショップではありませんので、ご理解の上ご購入の検討をお願いします。完璧なお品をお求めの方は、正規店で定価で購入をお勧めします気持ちの良い取引をさせて頂きたいと思います。コレクション整理の為出品させて頂きます。イギリスを代表する人気高級ブランド『Aquascutum』のシックで手触りの良いお洒落なショールマフラーです。Aquascutumのロゴやアイコンのマークが透かし織で入っています。オッジインターナショナルさんのライセンス生産の正規品です●素材は軽くて暖かい高級ウール67%シルク%の混紡で、日本製ライセンス生産のお品です。●お色目は、上品なエンジをベースにブラウン系のツートンのボーダー柄と裏はミックスカラーの無地のお洒落な逸品です。●サイズは約66cm×178cmです。手元にございますので即日発送手配をさせて頂きますので、ご検討よろしくお願い致します。



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