シュプリームsupreme　スモールボックス　Tシャツ　Ｓ　白ホワイト　刺繍

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人気商品、シュプリームsupremeのスモールボックスTシャツのＳサイズです。シュプリームなので、他ブランドならＭサイズ相当だと思います。一番人気の白ホワイトカラー。ラバーより人気の刺繍ロゴ。写真で見ていただければ分かりますが、首の伸びも目立った汚れ等もなく状態はとてもいいと思います。大切に着ていました。シンプルなデザインでどんな服装にも合うと思います。これからの季節に間違いないと思います。サイト内の他に出品されているのとは違い、付属のビニール等もあります。あくまで中古品ということをご理解いただける方のみご購入ください。カラー...ホワイト袖丈...半袖柄・デザイン...無地ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬