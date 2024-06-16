Supreme Magazine Camp Cap

数ある出品の中ご覧頂きありがとうございます。コレクション整理中でお値下げ致しましたが他オークションの関係で出品を取り下げる場合がございます！公式オンラインで購入しましたが21ssからオンライン納品書が廃止になり購入証明書コピー等はお付けできなくなりましたので私の取引実績評価数と出品をご覧頂ければ商品の真贋に関してご安心頂けると思います。芯がないキャップなので宅急便コンパクトにて配送致しますことをご了承ください。何か気になる点などがございましたらお気軽にコメント下さい！！他にもキャップやシュプリームを掲載しておりますので下記をタップして頂ければ幸いです。☟タップ☟#METEORキャップ #METEORシュプ《仕様》ローンチ：2023ssweek156/3品名：SupremeMagazineCampCapサイズ:フリーカラー:マルチ素材：コットン100%付属品:全タグ【注意事項】※他のオークションサイトなどでも掲載しているのでご購入手続きをお断りする場合がございますことをご了承下さい。※未使用ですが一度人の手に渡った物なので神経質な方はご遠慮下さい。※スリ替えや理不尽なクレームなどは事務局へ対応していただく場合がございますことをご了承下さい。※商品に関係ないコメントなど、内容によっては即ブロックさせていただきます。※トラブルを多く経験致しましたので評価によってはお取引しかねる場合もございますのでご了承下さい。#METEORss春夏マガジンキャンプキャップボックスロゴキャンプキャップboxlogoフード



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