＜LAIGLON＞ エラスティック ベルト black

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商品詳細
L’AIGLONElasticBeltフランスのL’AIGLON(レグロン)のエラスティックベルトです。厚みのあるゴムメッシュで編み込まれた上品なベルトです。ベルトはシルバーで、メッシュとレザーは黒で統一されているので、デニムやスーツだけでなく、PladaやTech系のナイロンパンツとの相性もとてもよいベルトです。ベルト穴はなく、メッシュの隙間に通してとめることができます。厚みのあるメッシュなので頑丈でしっかりウエストで固定できますキズやヨゴレはなくとてもよい状態です。カラーBlackゴムメッシュサイズ85幅3.4cm長さ約107cm(バックル含める)MadeinFranceカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/Persia342988.html
http://narcologia.ru/goods/septet262019.html
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