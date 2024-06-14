デフォリアル　メガロ　少年リック限定　エクスプラス　プレックス

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商品詳細
「ゴジラ対メガロ」（1973年）より少年リック限定（エクスプラス、プレックス）2022年製の「デフォリアル昆虫怪獣メガロ」です。全高約16センチ。未開封のため内容未確認となります。パッケージに目立つダメージは見られませんが、初期不良等ありましたらメーカーにご相談ください。Ｘ-PLUSGARAGETOYplexric-toyGODZILLAMEGALON
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