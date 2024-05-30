9THIRTYAdjusterCodeSoloTexブラック\u0026サンシェードセット

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本体とサンシェードのセットです。▪️新品・未使用です。▪️サイズ：56.8〜60.6cm▪️オンラインでは、完売品です。▪️ドローコードによるアジャスタブル仕様で自由なサイズ調整が可能なシリーズ。▪️柔らかくしなやかな肌触りと軽やかな伸縮性が特徴のSOLOTEXを採用。▪️締め付けによるストレスが少なく、快適な着用感をキープ。トップボタンは落雷の原因となる従来の金属製からプラスチック製に変更。▪️スウェットバンドには抗菌効果のあるMICROERAを採用しました。▪️シルエットは柔らかな被り心地が特徴の9THIRTY。▪️リアのクロスストラップ（サイズ調整するストラップ）で頭回り約56.8cmから60.6cmまでサイズ調整が可能です。※喫煙者、ペットは居ません※NC\u0026NRでお願いします。※返品・返金は、ご容赦願います。写真商品でご納得の上でご購入願います。・抗菌スウェットバンド・手洗い可能・紫外線カット#ニューエラアウトドア#ユニセックス商品番号13516268カラー···ブラック