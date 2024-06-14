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ポケカ レイジングサーフ 1BOX シュリンク付き
商品番号 J53656918962
商品名

ポケカ レイジングサーフ 1BOX シュリンク付き
ブランド名 Jsmall
特別価格 税込 3,032 円
在庫状況 あり

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商品詳細

レイジングサーフスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パック強化拡張パック１BOX　未開封シュリンク付きシュリンク付きのまま購入できました。素人目には箱潰れ、シュリンク破れなどは見受けられませんが神経質な方はお控えください。中身すり替え防止のため返品不可
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