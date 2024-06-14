ポケカ レイジングサーフ 1BOX シュリンク付き

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商品詳細
レイジングサーフスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パック強化拡張パック１BOX 未開封シュリンク付きシュリンク付きのまま購入できました。素人目には箱潰れ、シュリンク破れなどは見受けられませんが神経質な方はお控えください。中身すり替え防止のため返品不可
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