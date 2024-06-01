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『OY/オーワイ』LOGOLEATHERBELT2/ロゴレザーベルト2定価¥10,120税込1年ほど前に購入しました。系統が変わったため出品します。使用頻度は少なく、ロゴによく見たら見える程の傷はございます。画像でご確認くださいませ。反射でベルトに運動マットのぶつぶつが見えてます。【OY】トレンドの韓流ファッションの中でも大人気の韓国ブランドOY。‘O’と‘Y’を縦にすると‘Y’が‘O’を包むような形になることから抱擁する人になり、一つのスタイルに拘るのではなく、いろんなスタイルの服を包括的に融合して作ろうという意味を持つ。【アイテム説明】リリースの度に大好評のロゴレザーベルト。バックルは定番のOYロゴを採用し、横向きにすることでシャープな印象に。どんなスタイリングにも馴染む綺麗なシルバーカラーとボリューム感が魅力。ベルト幅は丁度良い太さの3㎝。また経年変化、味を楽しめる高品質の牛革を使用。OYファンは勿論、韓国ファッションに必須の1本。カラー···ブラック