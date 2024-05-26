ヒステリックグラマー　ベルト　デビルガール　レザー　コンチョ　装飾　シルバー

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【即購入ok】【全商品送料無料】【お得な割引実施中】 フォローで全品200円以上割引！ リピートでさらに全品200円OFF！ まとめ買いで割引もあります！ 興味のある方は詳しくはプロフまで【ブランド】HYSTERICGLAMOUR ヒステリックグラマー【カラー】銀 シルバー 黒 クロ ブラック 茶色 ブラウン【サイズ】長さ: 105.5cm 幅: 3.8cm バックル:6.8×6.5cm【素材】レザー 本革【アイテム】デビル デビルガール ヒスガール レザーベルト本革ベルト コンチョベルト 装飾ベルト総柄 メダル シルバー金具 ロゴ型押しロゴ刻印 デビルウーマン【商品の状態】バックル部分に目立った傷、汚れ、使用感なし。ベルト部分は使用感があるものの、まだまだ綺麗にお使いいただけます♪※vintage品ということをご理解下さい。※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認をお願い致します。分からないことがありましたら、お気軽にご連絡下さい！【購入場所】当アカウントの商品はすべて以下から入手した物ですブランド真贋鑑定済みショップ・古物市場・個人買取【発送】簡易梱包にて1〜2日で発送させていただきますペットの飼育、喫煙、アロマの使用等の臭いがつくような環境、習慣はありません商品は全て発送前に確認を行い、梱包し発送しますその他質問やご希望等、お気軽にお声掛けくださいフォロー割引、リピート割引、まとめ買い割引全割引併用可能詳しくはプロフまで※割引利用希望の際は購入前にコメントください。※返品対応をご希望の際は、評価前にご連絡くださいその他の商品はコチラ↓#古着雑貨甘太郎 #甘太郎の小物#甘太郎のベルト