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【希少】エンポリオ　アルマーニ　tシャツ ARMANI
商品番号 I97582214049
商品名

【希少】エンポリオ　アルマーニ　tシャツ ARMANI
ブランド名 エンポリオアルマーニ
特別価格 税込 4,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

EMPORIOARMANI(エンポリオアルマーニ)半袖のTシャツです！　大阪の心斎橋で購入しました！2回だけ着用しました！ブルーのビジュー・ラインストーンが入り、どの様な環境でも輝く高級感溢れるエレガントなデザインになっており、セレブをはじめ、クラブや社交場等で活躍するアイテムとして販売当時はかなりの人気でした！　メンズとしてもウィメンズとしても着れるので、どちらにもオススメです！◯定価¥50,000前後◯身幅:約53.5cm◯着丈:約58cm◯肩幅:約44cm◯着用回数:2回◯サイズ表記:40◯柄・デザイン···プリント（ロゴなど）◯カラー···ブラック◯袖丈···半袖◯ネック···Uネック◯季節感···春、夏、秋#ENPORIOARMARMI#エンポリオアルマーニ#アルマーニ#ARMARMI#アルマーニエクスチェンジ#アルマーニジーンズ#ラインストーン#スタッズ#ビジュー#ボックスロゴ#メンズ#ウィメンズ#レディース#tシャツ#ハイブランド#値下げ可能#ジョルジオアルマーニ#GIORGIOARMARMI
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