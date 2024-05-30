ジェイプレス　マフラー　千鳥格子

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商品詳細
J PRESS(ジェイ プレス)マフラーブラウン\u0026グリーン柄 千鳥格子【素材】・表面：毛１００％【サイズ】・幅：約16ｃｍ・全長：約80ｃｍ深喜毛織（株）”が厳選したウルグアイハイブリッドウールを使用しました。平均繊度約１５．５〜１６．０μｍの超極細のメリノウールのみ使用。リバーシブルでお使いいただけます。カシミヤのような肌触りです。おしゃれでかっこいいマフラーてす。首もとが温かくなります。新品、未使用ですが自宅保管のため、神経質な方はご遠慮ください。#おしゃれ#上品#高級#ダンディー#男女兼用#メンズ#レディース
http://narcologia.ru/goods/septet178219.html
http://narcologia.ru/goods/moisture233169.html
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