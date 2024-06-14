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【新品未開封/限定品】B'z ULTRA FIREWORKS2023 Tシャツ
商品番号 K43019188604
商品名

【新品未開封/限定品】B'z ULTRA FIREWORKS2023 Tシャツ
ブランド名 Ksmall
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

◎新品未開封◎B’zULTRAFIREWORKS2022-2023SUGOI花火北九州2023/8/4開催のB'z花火大会のプレミアム席チケットに付いていた限定Tシャツです。北九州会場のプレミアムチケット購入者のみにもらえる限定品です。当日もらった限定ポストカードも１枚お付けします。サイズ‥Lサイズ状態‥新品未開封価格‥１枚の金額です画像のTシャツは家族が着用するために開封したもので、お送りするものは袋を一切開けていない新品未開封品です。保管や配送時のシワ等は、ご了承ください。在庫２枚あります。②枚セットご希望の方は事前にコメントください。お値引きは致しかねます。人気グループ...B'z
http://narcologia.ru/goods/scissoring609796.html
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北九州】 お知らせ - SUGOI花火 B'z ULTRA FIREWORKS 2022-2023

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