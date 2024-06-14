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ブリザードエビル
商品番号 T42830930880
商品名

ブリザードエビル
ブランド名 Tsmall
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

Bビーダマン爆外伝　ダークビーダアーマーブリザードエビル足の車輪がひとつありません！シール剥がれなどあります！目のシールはなく、ダークプリンス欠品です！経年劣化をご理解ください！ビー玉は発射した勢いでぶち壊れたら悲しいのでためしていません！搭乗、変形、合体はロマンですね！
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