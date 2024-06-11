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ポールスミス二つ折り財布
商品番号 X49717476695
商品名

ポールスミス二つ折り財布
ブランド名 ポールスミス
特別価格 税込 3,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポールスミスの二つ折り財布です。サイケデリックサンというシリーズ?のモノです。【内容】財布。【商品状態】細かい傷やシワが複数あります。また折りたたみ部分の下に皮の剥がれがあります（写真4枚目）。【発送】仕事の都合上、発送に2週間程度いただくタイミングもあります。購入のタイミングによっては即日も可能ですが、大体5〜6日はみていただきたいです。【その他】質問等、お気軽にコメントください。追加して欲しい写真などありましたらコメントください。※素人の自宅保管のため気になる方のご購入はお控えください。※発送までお時間をいただきますこと、予めご了承ください。財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革
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