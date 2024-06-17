VANS SHOES AUTHENTIC BLK 新品未使用、送料込み！

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商品詳細
☆商品が売り切れてる場合もありますので、購入前に必ずコメントを下さい、在庫確認をします、宜しくお願い致します！AUTHENTICBlack新品未使用です！今からの季節にどうでしょう、SIZE2424.52525.52626.52727.52828.5293031cmシューズの製法上、接着剤の付着や縫製のズレ歪みがある場合がございますが、不良品ではございませんので予めご了承ください。*他でも出品しているため購入希望な方は、プロフィールを読んでからコメントを宜しくお願い致します。履き口···紐カラー···ブラックスニーカー型···ローカット素材···キャンバス柄・デザイン···無地スニーカー型···ローカット素材···キャンバス履き口···紐カラー···ブラック柄・デザイン···無地シーン···スケートボード(スケボー)
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