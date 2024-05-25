カステルバジャック マルセル 二つ折り財布 061614 ホワイト

こちらから私の出品しているカステルバジャックの商品が確認できます ↓ ↓ ↓#いぬのカステルバジャック出品ブランド名：CASTELBAJAC/カステルバジャック商品名：マルセル 二つ折り財布商品コード：061614サイズ：横11cm×高さ9cm×マチ2.5cm色：ホワイト品物の状態■正規ライセンス品■新品■素材：牛革仕様：札入れ×2小銭入れ×1カードポケット×4差し込みポケット×3商品についてご不明なことがございましたら、お問い合わせ下さい。#カステルバジャック#CASTELBAJAC#バッグ#ショルダーバッグ#トートバッグ#リュックサック#メンズファッション#レディースファッション#レザー#キャンバス#コラボレーション#デザインバッグ#ビジネスバッグ#トラベルバッグ#スーツケース#ウエストバッグ#ボストンバッグ#クラッチバッグ#カジュアルバッグ#フェスバッグ#小物入れ#オーガナイザー#ポーチ#財布#キーホルダー



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