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90s MLB ヤンキース スナップバック
商品番号 D81368764966
商品名

90s MLB ヤンキース スナップバック
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド:LOGO7商品名:90sMLBヤンキーススナップバックLEGO7カラー:navy仕様:サイズ:約58.0cm〜64.0cmツバの長さ:約6.5cm高さ:約12.0cm値下げ交渉多少なら受け付けます。定番のニューエラにはないオールドな形が今グッとくる方も多いと思います。こちらでデッドストックで購入し、数回着用しました。初期汚れのみの状態です。古いものですのでつば裏とヤンキースロゴに初期汚れがあります。タグは保管していたと思うので、今探しています。
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