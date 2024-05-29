90s MLB ヤンキース スナップバック

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ブランド:LOGO7商品名:90sMLBヤンキーススナップバックLEGO7カラー:navy仕様:サイズ:約58.0cm〜64.0cmツバの長さ:約6.5cm高さ:約12.0cm値下げ交渉多少なら受け付けます。定番のニューエラにはないオールドな形が今グッとくる方も多いと思います。こちらでデッドストックで購入し、数回着用しました。初期汚れのみの状態です。古いものですのでつば裏とヤンキースロゴに初期汚れがあります。タグは保管していたと思うので、今探しています。