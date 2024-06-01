新品未使用　エムピウ　ミッレフォッリエ2 P25 bcg

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商品詳細
m+millefoglieⅡP25新品未使用・24時間以内発送！宅急便コンパクトで送ります！ブランド:m+エムピウアイテム名：ミッレフォッリエIIP25サイズ:約H2.5cm×W11cm×D8.5cm重量：100g状態：新品未使用、撮影時開封のみ素材：皮革ブスケット（イタリア製タンニン鞣し皮）付属品：化粧箱、保存袋、ギャランティカードミッレフォリエの中でも1番薄いP25になります。P30、P27のサイズ間違いにお気をつけ下さい。☆画面上で見たお色と実際の商品のお色とは、写真撮影時の光の加減やモニターの種類により多少異なる場合がございます。☆トラブル防止の為、キャンセル・返品はご遠慮願いますエムピウ ミッレフォッリエミッレフォッリエⅡmillefoglieIIP25m+グリージョブラックコニャックナポリタバコチョコタバコベージュ
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