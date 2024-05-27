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本日限定値下げ【美品】ポロラルフローレン ネクタイ　ハンドメイド　イタリア製
商品番号 O99156110808
商品名

本日限定値下げ【美品】ポロラルフローレン ネクタイ　ハンドメイド　イタリア製
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 1,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本日限定で4,400円にお値下げします。明日お値段戻す予定です。フォロー割は特例で4,300円にさせて頂きます。ご希望の方はコメントお願いいたします。PoloRalphLaurenのレップタイです。落ち着いたネイビーにボルドーとイエローゴールドがいいアクセントになっています。ハンドメイドMadeinItaly柄・デザイン···ストライプカラー···ネイビー、ボルドー、イエローゴールド素材…シルク100%レップタイレジメンタルタイ大剣幅7.8㎝
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