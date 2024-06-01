値下げ★hysteric glamour ヒステリックグラマー　テープベルト

★値下げしました。これ以上は出来かねますので、どうぞ早い者勝ちでご検討ください♪数年前に購入しました。こちらはメンズ物なので旦那が使用していた物です。長さ約120cm※素人目線での寸法ですので若干の誤差ございます。ご参考までに。多少のシルバー部分のくすみがございますが、他目立った汚れや破れなどはないかと思いますのでまだまだ使っていただけると思います。★即購入大歓迎です★カラー···ブラック自宅にて保管しておりますので、ご理解のある方のみご購入くださいm(._.)m#hystericglamour#ヒステリックグラマー#メンズベルト



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