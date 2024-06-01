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ETRO エトロ　ウール×シルク　ロングスカーフ　ストール　ペイズリー
商品番号 J10259816408
商品名

ETRO エトロ　ウール×シルク　ロングスカーフ　ストール　ペイズリー
ブランド名 エトロ
特別価格 税込 1,786 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■　ETROエトロ　ストール■　幅　約42cm長さ　約132cm■　エトロらしいペイズリー柄のストールです。　　秋、冬にふさわしいウール×シルクのストールです。　　メンズ用ですが、ユニセックスで使用して頂けます。カラー...グリーン系素材...ウール　70%素材...シルク30%
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