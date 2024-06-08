【90s】USA製 DOG TOWN オールドスケート ロゴ Tシャツ イエロー

ブランドDOGTOWN/ドッグタウン商品説明オールドスケートのDOGTOWNから90sUSA製ロゴプリント半袖Tシャツフロントがクロスロゴでバックはフラワーフルーツオブザルームタグの希少な一枚年代90s生産アメリカ製/ジャマイカカラーイエロー/黄色素材コットンサイズメンズLサイズ肩幅約48cm身幅約51cm着丈約69cm袖丈約20cm素人採寸のため参考程度にお願い致します。コンディション一般的な使用感、着用感ある古着です。経年使用による細かな起毛感若干黒ずみ系の汚れが見られる箇所があります。ヴィンテージをご理解頂ける方のみお願い致します。サイズ、イメージ違いなどの指摘はご遠慮ください。注意事項完璧、美品を求める方はトラブル防止のため、ご購入をご遠慮下さいませ。メンズ、レディース、カテゴリは主観部分もあります。郵便物の破損、紛失、不着の際の補償は出来兼ねます。ご理解同意出来る方のみお願い致します。#Tシャツ#ヴィンテージ#オールドサーフ#オールドスケート70s80s90s



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