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【東尾修/西武】カルビー1985 金枠レア
商品番号 T92181045621
商品名

【東尾修/西武】カルビー1985 金枠レア
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 7,140 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル（スポーツ選手）...野球グッズ種別...その他サイン有無...無し性別...男#東尾修野球くん#西武ライオンズ野球くん#プロ野球カード野球くん
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