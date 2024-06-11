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90s NIKE ナイキ キャップ ヴィンテージ 刺繍 アーチロゴ　希少　レア
商品番号 N47765142173
商品名

90s NIKE ナイキ キャップ ヴィンテージ 刺繍 アーチロゴ　希少　レア
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 7,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NIKEナイキ　90svintagecap希少価値が高く既に廃盤で、激レア商品ですかなり入手困難となっていますネイティブジャパニーズのケントさんも着用して大人気となってます日本製銀タグ色は黒ですスウォッシュ刺繍状態はかなり良いです型崩れもなく、ダメージも見受けられないですコンディションバッチリです90年代から現代のスタイルまで何にでも合うネクストヴィンテージモデルのキャップをこの機会にどうぞ。今は生産してないので探してる方もかなり多いのでは無いのでしょうか。自宅保存になります。数回着用のused品になります。着用に支障をきたす古着にご理解ある方で写真で状態を確認頂きご理解頂きましたら購入宜しくお願い致しますUSUSAエアホース　ミリタリー　Unitedstatesフリーメイソン刺繍　パッチ　ワッペン　プリント　企業キャップダッドハット　フィッシャーマントラッカーキャップ　メッシュキャップ　スポーツキャップ　MildsevenマイルドセブンsevenstarセブンスタWinstonウィンストンBUDWEISERバドワイザーcoronaコロナKproductsトラッカーキャップトラッカーハットビンテージキャップTATTOOSTUDIOYAMADAタトゥースタジオヤマダOMOSSYCHANNELオモシーチャンネル山田蓮ヤマダレン　サイクルゾンビーズCYCLEZOMBIESロンハーマン長瀬智也　木村拓哉Challengerチャレンジャーキャリー　東洋エンタープライズchopper古着USNAVYFFA菅田将暉HERCULESヘラクレスBIGMACビッグマックPAYDAYペイデイSEARSシアーズMontgomerywardモンゴメリーワードJ.C.PennyジェイシーペニーRANCHCRAFTランチクラフトTOWNCRAFTタウンクラフトOSHKOSHオシュコシュBIGBENビッグベンDickiesディッキーズ
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