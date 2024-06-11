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BT21 TATA CHIMMY スタンディングドール セット
商品番号 F81462298111
商品名

BT21 TATA CHIMMY スタンディングドール セット
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,138 円
在庫状況 あり

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商品詳細

韓国のLINEFRIENDSにて購入したスタンディングドールです。中身確認のため一度開封しておりますが、箱に入れて保管しておりました。箱には多少の傷がありますが、中身は美品です。海外製品のため神経質な方はご購入ご遠慮下さい。◎即購入可✕バラ売り/お値下げ不可BTSバンタン防弾少年団JIMINVジミンテヒョンテテトレカ特典ラキドロマスコットキーリングぬいぐるみ一番くじステッカーBT21CHIMMYTATAタタチミーうちわスローガンカチューシャシュシュヘアゴムアミボム
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