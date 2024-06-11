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商品詳細
三味線 箱 スタンド 三味線と箱スタンドセット。画像の物が全てになります。詳しくないため画像にて全て判断して理解ある方のみお願いします。神経質な方はご遠慮ください。#三味線#楽器#音楽#教室
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