USA製 Levi's リーバイス レザーベルト 黒 W36～39インチ

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即購入大丈夫です。■商品番号D146-51-0008■商品名USA製Levi'sリーバイスレザーベルト黒W36～39インチブラックアメリカ製D146■生産国アメリカ■素材本革■商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。Levis(リーバイス)のレザーベルトです。希少なアメリカ製。いたってシンプルな作りですので汎用性が高く、様々なボトムスに取り入れていいただける一品。レザー表面はコーティング加工のような感じです。傷や表面に浅いヒビ割れ、一部縁のステッチ飛びといった使用感はありますが支障をきたすようなダメージはありませんのでまだまだご利用いただけます。リーバイス好きの方いかがでしょうか。是非ご検討ください。サイズ計測時は、使用可能な最小と最大のホールで固定して内周を計測しています。若干誤差はありますので大体のサイズだとお考えください。■注意事項※ご使用のディスプレイにより表示される画像の色が異なる場合がございます。■SIZE表記 36全長 約112cm（バックルの先端からベルトの先端までの長さ）幅 約3.5cm（ベルト本体部分の幅）ベルトホールに通した際の内周最短・約91.5cm(約36インチ)最長・約100.5cm(約39インチ)ホール数 5最大ホールからベルト先端までの長さ 約9cmバックル 約5.7cm×約5.6cm(高さ×幅)値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラック