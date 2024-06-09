コンバースオールスター　デニスロッドマン　キャップ

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商品詳細
なるべく程度の良いものを出品していますので目立った汚れはありませんが、古着ですので多少の傷や汚れがあるかも知れません。画像でご確認下さい。またご購入後は一度ホームクリーニングをお勧めします。他にもたくさん出品しています ↓↓↓#ぼろじろうw_帽子一覧☆プロフィールには大事なお知らせを載せる場合があります☆
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