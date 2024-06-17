美品 BAND OF OUTSIDERS バンドオブアウトサイダーズ　ネクタイ

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Band Of Outsiders（バンドオブアウトサイダーズ）その他 紺 サイズ:1 ... Band Of Outsiders（バンドオブアウトサイダーズ）その他 紺 サイズ:1 ...

バンドオブアウトサイダーズのネクタイです。シルバーの生地にボルドーとネイビーのストライプが入った上品なデザインです。素材はシルク100%でアメリカ製です。使用感は少なく目立つキズや汚れも無い美品です。サイズ全長 150cm大剣幅 5.3cmDrakesドレイクスTieyourtieタイユアタイfiorioフィオリオFrancoBassiフランコバッシLUIGIBORRELLIルイジボレッリNickyニッキーDominiqueFranceドミニクフランスItaloFerrettiイタロフェレッティDanielダニエルGucciグッチPRADAプラダFENDIフェンディGIORGIOARMANIジョルジオアルマーニErmenegildoZegnaエルメネジルドゼニアVivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドPaulSmithポールスミスBeamsFビームスエフUnitedArrowsユナイテッドアローズMaker’sShirt鎌倉鎌倉シャツFAIRFAXフェアファクス等お好きな方にオススメです。他に出品中のネクタイと合わせてご購入をご希望の方はお値引き致しますのでコメントでご連絡下さい。柄・デザイン···ストライプカラー···シルバー